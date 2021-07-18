Bursa Uludağ Üniversitesi ailesi bayramlaştı - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) bayramlaşma geleneği devam ediyor. Akademik ve idari personelin yoğun ilgi gösterdiği törende, üniversite üst yönetimi tüm personelle sosyal mesafe kuralına riayet ederek bayramlaştı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün ile Genel Sekreter Osman Dikmen de hazır bulundu. Törende akademik ve idari personele seslenen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, salgın koşulları altında yeni bir bayrama daha girileceğine işaret etti. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Yaklaşık 16 aydır olağanüstü şartlarda yaşamak mecburiyetinde kaldık. Ancak insanoğlu bulunduğu şartlara adapte olabilme yeteneğine sahip. Salgın dönemi öncesine göre bu hastalığa bakışımız oldukça değişti. Ciddi bir tecrübe sahibi olduk. Bu tecrübe Türkiye'yi sağlık alanında diğer ülkelere örnek gösterecek bir noktaya da getirdi. İnşallah önümüzdeki süreçte öğrencilerimizi karşımızda görecek ve bilgilerimizi yüz yüze aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

İlk önceliklerinin insan sağlığı olduğunu ve tedbiri elden bırakmamaya gayret ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Kader, gayrete aşıktır. Bizim insan olarak göstermemiz gereken bir gayret var. Buna göre bir şekilde kaderimiz şekillenecek. İnşallah tüm toplum olarak gereken özeni göstereceğiz. Bu konuda söz sahibi olanlara da büyük bir görev düşüyor. Aşı olunca sorumluluğumuz bitmiyor. Bir kişiye hastalık bulaştırdığımız zaman kul hakkına girmiş oluruz. İşte bu noktada çok dikkatli ve hassas olmamız gerekiyor. En yakınlarımızdan başlayarak, gerekli uyarıları yapmamız ve tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bu şekilde afeti aşabileceğiz. Bu vesile ile bugüne kadar çok önemli hizmetleri ifa eden başta sağlık ordumuz ve diğer çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkürü arz etmeyi borç biliyorum. Bundan sonraki bayramları eski sağlıklı günlerde olduğu gibi coşku içerisinde yaşamayı temenni ediyor, hepinize iyi bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Üniversite yöneticileri törene katılan tüm akademik, idari personel ve çalışanlarla sosyal mesafe kuralları eşliğinde bayramlaştı. - BURSA