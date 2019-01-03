Son Dakika Haberleri: Bursa Valisi Canbolat'ın Acı Günü

Bursa Valisi Canbolat'ın Acı Günü

56 dakika önce

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Valisi Canbolat'ın Acı Günü, System.String[]
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat (70), bir süredir tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam hayatını kaybetmişti.

Canbolat için bugün Alaca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Bursa milletvekili ve TBMM İnsan Hakları komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Abdurrahman Başbuğ, eski AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Agah Kafkas, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Trabzon, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Karaman ve Balıkesir valileri, üst düzey askeri ve polis yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat'ın cenazesi, Ömer Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:17 Kaynak: İHA

Çorum, Bursa, Güncel
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