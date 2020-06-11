Bursa'ya hızlı tren müjdesi - Son Dakika

Bursa'ya hızlı tren müjdesi

AK Parti Bursa milletvekilleri, Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanlığı'na çıkarma yaptı.

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AK Parti Bursa milletvekilleri, Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanlığı'na çıkarma yaptı. Bakan Karaismailoğlu ile görüşen vekiller, Bursa'ya müjdeli haberlerle döndü. Temmuz ayında yapılacak 13 milyar 240 milyonluk Ankara-Bursa yüksek hızlı tren projesinin ikinci etabı 2023 yılında tamamlanmış olacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve beraberinde Bursa milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Zafer Işık, Müfit Aydın, Vildan Yılmaz Gürel ve Atilla Ödünç geçtiğimiz günlerde göreve gelen Ulaştırma Haberleşme ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu Bakanlığında ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Bursa'nın birbirinden önemli ulaşım yatırımları ayrıntılı olarak değerlendirildi. Bursa kamuoyunun yakından takip ettiği Ankara-Bursa Yüksek Hızlı tren projesinin de masaya yatırıldığı görüşmede Bakan Karaismailoğlu milletvekillerine, projenin hızlandırılacağını söyledi. Bakan olarak göreve başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine söz konusu projenin hızlandırılmasını ve bir an önce tamamlanması talimatını verdiğini ifade eden Karaismailoğlu, bunun üzerine yüksek hızlı tren ihalesini Temmuz ayına yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, 11 Milyar TL tutarındaki projenin her hal ve şartta 2023 yılında tamamlanmış olacağını söyledi.

Yapımı Ulaştırma Bakanlığı tarafında üstlenen ve 1 Milyar 800 Milyon TL tutarındaki Geçit-Bursa Şehir Hastanesi metro hattında proje çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve ihalesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği müjdesini veren Bakan Karaismailoğlu projenin temel atma töreninin mümkün olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Orhaneli yolu tamamlanacak

Görüşmede Bursa trafiği için önemli güzergahlardaki çalışmalar da gündeme geldi. Bakan Karaismailoğlu, devam eden Orhaneli yolu inşaatının da planlandığı gibi devam ettiğini, tüm bu projelerin 2023 yılına kadar tamamlanmış olacağının müjdesini verdi. Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa adına çok yararlı bir ziyaret olduğunu ifade ederek Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, Bursa'nın temsilcileri olarak milletvekilli arkadaşlarımız ile birlikte bir yandan TBMM çatısı altında yasama faaliyetlerine katkı koyarken diğer yandan da Bursa'nın beklediği yatırımların takipçisi olmaya devam ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Tek bir gayemiz var, o da Bursa'mıza katkı sağlamak, hemşehrilerimiz için çok daha huzurlu bir Bursa inşa etmektir" diyerek tamamladı. - BURSA

AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'ya hızlı tren müjdesi - Son Dakika

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