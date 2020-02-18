Bursalı esnaf kadınlardan yürek ısıtan destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursalı esnaf kadınlardan yürek ısıtan destek - Son Dakika

Bursalı esnaf kadınlardan yürek ısıtan destek

6 saat önce

Bursalı esnaf kadınlar, ilmek ilmek ördükleri bere, eldiven ve atkıyı Elazığ'daki öğrencilere gönderdi.

Bursalı esnaf kadınlardan yürek ısıtan destek, System.String[]

Bursalı esnaf kadınlar, ilmek ilmek ördükleri bere, eldiven ve atkıyı Elazığ'daki öğrencilere gönderdi.


Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEKAYDER), üyeleri sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Deprem sonrası bir çok il, dernek ve kurumlardan yardımlar akın akın Elazığ'a gitti. Bursalı ensaf kadınlar da, kış şartlarının yoğun hissedildiği bölgedeki çocuklar için içleri ısıtan destekte bulundu. BEKAYDER üyeleri, Şehit Ömer Sönmez okulu öğrencileri için ilmek ilmek ördüğü eldiven, bere, atkı, çorap ve kazakları gönderdi.


Dernek üyeleri, kadına, aileye ve çocuklara özel ilgiyle yaklaştıklarını söyledi. - BURSA

Elazığ, Deprem, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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