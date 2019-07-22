Son Dakika Haberleri: Bursalı hacı adayları mukaddes topraklara uçtu
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Bursalı hacı adayları mukaddes topraklara uçtu

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek kafilede yer alan hacı adayları, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan dualar ve göz yaşlarıyla uğurlandı.

Bursalı hacı adayları mukaddes topraklara uçtu, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek kafilede yer alan hacı adayları, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan dualar ve göz yaşlarıyla uğurlandı.

Türk Hava Yolları'nın Airbus 330 tipi yolcu uçağı ile Bursa-İznik-Yenişehir bölgesindeki 249 hacı adayı Yenişehir Havaalanı'ndan yola çıktı. Yenişehir Havaalanı'nda bir araya gelen Bursa bölgesindeki hacı adayları, Airbus 330 tipi yolcu uçağı ile Medine'ye uçtu. - BURSA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Yenişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
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