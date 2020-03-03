Bursalı karoseri sektörü firmaları ABD pazarında - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursalı karoseri sektörü firmaları ABD pazarında - Son Dakika Ekonomi

Bursalı karoseri sektörü firmaları ABD pazarında

7 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) karoseri sektörü, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Projesi kapsamında ABD'de düzenlenen LCT Show International Fuarı'na katıldı.

Bursalı karoseri sektörü firmaları ABD pazarında, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) karoseri sektörü, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Projesi kapsamında ABD'de düzenlenen LCT Show International Fuarı'na katıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve BTSO'nun destekleriyle yürütülen Ur-Ge Projesi kapsamında firmalar, otomotiv sektörünün önemli alanlarından biri olan karoseri sektöründe ihracatı artırmak için Las Vegas'ta 36'ncısı düzenlenen fuara katılarak sektörde küresel ölçekte güçlü olan PREVOST, Executive Coach Builders, MCI (Motor Coach Industries) ve Tiffany Coachworks firmaları ile iş görüşmesi gerçekleştirdi. Uluslararası firmaların üretim tesislerinde incelemelerde de bulunan heyet, ABD pazarında yeni iş bağlantıları kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv sektöründe Türkiye'nin lider kenti olan Bursa'nın karoseri sektöründe tecrübeli firmalara sahip olduğunu aktardı.

Karoseri sektöründe 1950'li yıllardan bu yana doğal bir kümelenmeye sahip Bursa'nın sektördeki ihracat potansiyelini artırdığını kaydeden Burkay, "Sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Son 7 yılda Küresel Fuar Acentesi, Ur-Ge Projesi, Ticari Safari Projelerimizin destekleriyle kentimize bin 550'ün üzerinde yeni ihracatçı kazandırdık. Karoseri sektöründe 70 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip olan Bursa'nın sektördeki ihracatını artırmak için yurt dışı programlarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mercedes Benz of Beverly Hills firması ve Los Angeles Dünya Ticaret Merkezi'ni de ziyaret eden heyete, Los Angeles Economic Development Corporation (LAEDC) kurumunda Kaliforniya eyaletinde bölgesel iş imkanları, yatırım olanakları, elektrikli araçların ve ulaştırma-yolcu taşımacılığının geleceği hakkında bilgiler verildi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Amerika Birleşik Devletleri, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı
Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:28:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursalı karoseri sektörü firmaları ABD pazarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]