Son Dakika Haberleri: Bursalı Yetim Annelerinden Afrika'ya Su Kuyusu

Bursalı Yetim Annelerinden Afrika'ya Su Kuyusu

1 saat önce

Bursa İHH İnsani Yardım Derneğinin bakımlarını üstlendiği yetimlerin anneleri, eşleri anısına Afrika'da su kuyusu açtıracak.

Bursalı Yetim Annelerinden Afrika'ya Su Kuyusu, System.String[]
Bursa İHH İnsani Yardım Derneğinin bakımlarını üstlendiği yetimlerin anneleri, eşleri anısına Afrika'da su kuyusu açtıracak.

Yetim anneleri, açtırmak istedikleri su kuyusuna katkı sağlamak için Ördekli Kültür Merkezi'nde yardım amacıyla kahvaltı programı düzenledi.

Kadınların yaptığı yiyeceklerin satışa sunulduğu programda konuşan Bursa İHH Kadın Kolları Başkanı Hatice Kaplan, su kuyularının Afrika için önemine değindi.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Bursa'da bakımını üstlendiğimiz yetim ailelerimizin eşleri adına yaptırdıkları su kuyusuna katkı amacıyla bir kahvaltı programı düzenledik. Yetim ailelerinin katkıları ve misafirlerimizin de katılımlarıyla programı güzel bir sadaka-i cariyeye dönüştürmüş olacağız. Bursa İHH olarak 300'ün üzerinde su kuyusu açtırdık. Bunu çok önemsiyoruz çünkü Afrika şartlarında bir kişiye günlük bir bardak su düşüyor ve suya ulaşmak için yaklaşık 15 kilometre yürümek zorundalar. Bursa halkının ve misafirlerimizin yoğun ilgisiyle bu tarz hayırların çoğalmasını umuyoruz."

Ayrıca Kaplan, İHH'nın yaklaşık 200'ü Bursa'da olmak üzere 5 bin yetime hamilik ettiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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