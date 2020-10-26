Bursaspor: 2-1 - Son Dakika

Bursaspor: 2-1

26.10.2020 20:58
Bursaspor: 2-1, System.String[]

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xxx), Serdar Diyadin (xx), Cem Özbay (xx)AKHİSARSPOR: Lukac (xxxx) - Vrsajevic (xxx), Alperen (xx), Göksu (x), Musa (x), Rotman (xx), Taha (xx) (Dk. 90 Gökmen), Hasan Ali (xxx) (Dk. 62 Ali Kaan x), Bjarnason (xxx) (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xxx), Serdar Diyadin (xx), Cem Özbay (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xxxx) - Vrsajevic (xxx), Alperen (xx), Göksu (x), Musa (x), Rotman (xx), Taha (xx) (Dk. 90 Gökmen), Hasan Ali (xxx) (Dk. 62 Ali Kaan x), Bjarnason (xxx) (Dk. 84 Bora), Onurcan (x) (Dk. 62 Çekdar xxx), Hadzic (x) (Dk. 90 Bertuğ)BURSASPOR: Deniz (x) - İsmail (xxx), Furkan (xxx) (Dk. 86 Eren), Aykut (xx), Emirhan (xx), Ramazan (xx) (Dk. 70 Kerem Şen xxx), Burak Kapacak (xxx), Özer (xx) (Dk. 67 Tuğbey xx), Batuhan (x) (Dk. 46 Recep xx), Burak Altıparmak (x), Ali (xxx)GOLLER: Dk. 7 Hasan Ali, Dk. 79 Çekdar (Akhisarspor) - Dk. 21 Ali (Bursaspor)SARI KARTLAR: Hasan Ali, Hadzic, Musa Nizam, Vrsajevic (Akhisarspor) - Özer, Ali, Kerem Şen (Bursaspor)

TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta mücadelesinde Akhisarspor evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 7'nci dakikada Hasan Ali, 79'uncu dakikada Çekdar atarken; Bursaspor'un tek sayısı 21'inci dakikada Ali Akman'dan geldi. Bursaspor 90+4'üncü dakikada Burak Altıparmak ile kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Penaltıyı kaleci Lukac çıkararak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla ligdeki 2'nci galibiyetini alan Akhisarspor 9 puana ulaşırken, üst üste 2'nci yenilgisini alan Bursaspor 7 puanda kaldı.7'nci dakikada Akhisarspor öne geçti. Sağ kanattan Vrsajevic'in pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Hasan Ali, sert ve düzgün bir vuruşla kalecinin uzanamayacağı köşeden topu filelere yolladı: 1-0.21'inci dakikada Bursaspor atağında sağdan İsmail'in ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol edip rakibini yatıran Ali, topu köşeye gönderdi: 1-1.31'inci dakikada konuk ekipten Burak Kapacak sağdan kesti, arka direkte Furkan'ın kafa vuruşunda Vrsajevic topu çizgiden çıkardı.39'uncu dakikada Akhisarsporlu Hasan Ali'nin ara pasında topla buluşan Hadzic, kaleci Deniz'den sıyrılıp vurdu, Aykut kaleye giden topu son anda kornere çeldi.İlk yarı 1-1 sona erdi.61'inci dakikada Bursaspor'un sağdan kullandığı taç atışında ceza sahasında Recep'in kafayla indirdiği topa Özer bekletmeden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.65'inci dakikada sağdan Akhisarspor ceza sahasına giren Burak Kapacak'ın sert şutunda Lukac topu kornere tokatladı.79'uncu dakikada Bjarnason'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Çekdar, düzgün bir vuruşla kaleci Deniz'i avlayarak Akhisarspor'u yeniden öne geçirdi: 2-1.84'üncü dakikada Akhisarsporlu Göksu'nun hatalı geri pasında araya giren Ali'nin kaleci Lukac'la karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.90+3 Bursaspor atağında Kerem Şen'in ortasında Musa Nizam topu ceza sahasında elle kesince hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.90+4'üncü dakikada Burak Altıparmak'ın kullandığı penaltıyı kaleci Lukac ayağıyla çıkardı.

Akhisarspor maçı 2-1 kazandı.


- Manisa

Hasan Ali, Bursaspor, Spor Toto, Göksu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor: 2-1 - Son Dakika Spor

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Son Dakika

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