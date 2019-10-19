Bursaspor 2-1 Ümraniyespor

Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Gökhan Barcın
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Abdullahi Shehu, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Iasmin Latovlevici, Selçuk Şahin, Emirhan Aydoğan, Igor (Yevhen Seleznyov dk. 61 ), Recep Aydın (Burak Kapacak dk. 72 ), Özer Hurmacı (Ramazan Keskin dk. 85 ?), Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Onurcan Piri, Jani Atanasov, Aykut Akgün, Ali Akman, Musa Araz, İsmail Çokçalış
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Tarık Tekdal (Timur Temaltaş dk. 67 ), Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Bahadır Taşdelen dk. 85 ?), Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş (Honore Gomis dk. 63 ), Chukwuma Emmanuel Akabueze, Riad Nouri, Ghislain Gimbert
Yedekler: Enes Fidayeo, Aykut Emre Yakut, Mehmet Seyfettin Sedef, İhsan Furkan Deniz
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Anıl Karaer (dk. 81), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 83) (Bursaspor), Emircan Altıntaş (dk. 9) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Mamadou Diarra (dk. 76) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Iasmin Latovlevici, Özer Hurmacı, Recep Aydın, Yevhen Seleznyov, Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor), Riad Nouri, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Tarık Tekdal, Ghislain Gimbert (Ümraniyespor)
Maçtan dakikalar
3. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan içeriye ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kubilay'ın şutunu kaleci Burak kurtardı.
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru gönderilen topa kaleci Çağlar'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Kale ağzında topu önünde bulan Emircan Altıntaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
81. dakikada Emirhan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Anıl, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
83. dakikada Burak'ın sağ kanattan ortaladığı topa ceza alanı içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Kubilay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye