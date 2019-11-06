Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Fatih Öztürk istifa etti
Son Dakika Spor Bursaspor'da Fatih Öztürk istifa etti

Bursaspor'da Fatih Öztürk istifa etti

7 saat önce

Bursaspor Kulübü'nde Fatih Öztürk, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etti.

Bursaspor'da Fatih Öztürk istifa etti, System.String[]

Bursaspor Kulübü'nde Fatih Öztürk, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etti.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı dün akşam yapıldı. Çeşitli konuların görüşüldüğü toplantıda Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Öztürk, işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle istifasını sundu. Öztürk'ün istifası, yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edildi.


- Bursa
Fatih Öztürk, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:40 Kaynak: DHA
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