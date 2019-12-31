Bursaspor'da ilk yolcular belli oldu - Son Dakika
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Bursaspor'da ilk yolcular belli oldu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un Antalya'da yapacağı kampın kadrosuna Iasmin Latovlevici, Igor de Souza ve Musa Araz dahil edilmedi.

Bursaspor'da ilk yolcular belli oldu, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un Antalya'da yapacağı kampın kadrosuna Iasmin Latovlevici, Igor de Souza ve Musa Araz dahil edilmedi.

Devre arası kamp çalışmalarını 2-11 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya'da yapacak olan Bursaspor'da kamp kadrosu açıklandı. Kadroda, sezon başında transfer edilen Igor de Souza ve Musa Araz'ın yanı sıra Iasmin Latovlevici yer almadı. 3 oyuncunun da sezonun ikinci yarısında takımda düşünülmediği belirtildi.

Bursaspor'un Antalya kampının kadrosu şu isimlerden oluştu:

Çağlar Şahin Akbaba, Ataberk Dadakdeniz, Onurcan Piri, Mamadou Diarra, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Anıl Karaer, Abdullahi Shehu, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Ertuğrul Kurtuluş, Batuhan Toygar, İbrahim Turan, Aykut Akgün, Selçuk Şahin, Jani Atanasov, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Ozan İsmail Koç, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Tayfun Bebek, Yevgen Seleznov, Kubilay Kanatsızkuş, Ali Akman, Batuhan Kör.


Türkiye Futbol Federasyonu, Iasmin Latovlevici, Bursaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:37 Kaynak: DHA
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