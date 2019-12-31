Bursaspor'da ilk yolcular belli oldu

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un Antalya'da yapacağı kampın kadrosuna Iasmin Latovlevici, Igor de Souza ve Musa Araz dahil edilmedi.

Devre arası kamp çalışmalarını 2-11 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya'da yapacak olan Bursaspor'da kamp kadrosu açıklandı. Kadroda, sezon başında transfer edilen Igor de Souza ve Musa Araz'ın yanı sıra Iasmin Latovlevici yer almadı. 3 oyuncunun da sezonun ikinci yarısında takımda düşünülmediği belirtildi.

Bursaspor'un Antalya kampının kadrosu şu isimlerden oluştu: