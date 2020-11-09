Bursaspor'da sakatlık problemi baş gösterdi

Transfer yasağı sebebiyle dar kadro ile mücadele eden Bursaspor'da 5 sakat futbolcu bulunuyor. Durumları ile ilgili net açıklama yapılmayan Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı ve Ramazan Keskin'in tedavileri hızlandırılırken, Vefa Temel en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da sakat futbolcular teknik ekibin oldukça canını sıkmaya başladı. Yeşil beyazlı takımın son oynadığı Ankaraspor maçına iğneyle çıkan Burak Kapacak, maçı tamamlayamamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Genç futbolcunun durumu ile ilgili henüz kulüpten net bir açıklama gelmezken, aynı durum Emirhan Aydoğan için de geçerli oldu. Türkiye Kupası maçında sakatlanan Emirhan Aydoğan'ın tedavisine hemen başlandı. Ankaraspor maçı kadrosuna alınmayan 24 yaşındaki futbolcunun takımdan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değil. Son 3 maçtır sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Özer Hurmacı da bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Kasık yırtılması sonucu ameliyat olan Ramazan Keskin'in durumu belirsizliğini korurken, ciddi bir sakatlık geçiren Vefa Temel ise en az 6 ay sahalardan uzak kalmaya devam edecek. Milli ara sebebiyle tedavileri hızlandırılan sakat futbolcuların, Bursaspor'un Adanaspor ile oynayacağı maça yetiştirilmeye çalışılıyor. - BURSA