Bursaspor'da tempo arttı - Son Dakika

Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da yeni transfer Cristobal Jorquera ve sakatlığı süren İsmail Çokçalış, takımdan ayrı düz koşulara başladı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşamsaatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalaryaptı. Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin ve Taha Altıkardeş'in tedavilerine devam edilirken Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış ve Cristobal Jorquera takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(Barış Yalım/İHA)