Bursaspor İki Yeni Transfer İçin Anlaştı
Bursaspor İki Yeni Transfer İçin Anlaştı

06.01.2026 21:16
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Antalya kampında iki oyuncuyla anlaştıklarını duyurdu.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, transfer çalışmaları kapsamında iki oyuncu ile anlaştıklarını açıkladı.

Çelik, Bursaspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında, takımın hazırlık maçını izlediğini, yeni transferlerle kadro kalitesinin çok daha iyi bir noktaya geldiğini gördüğünü belirtti.

Başkan Çelik, yeni transferlerle takımın rotasyon anlamındaki sıkıntısının da ortadan kalktığını dile getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Çelik, "Bir kanat, bir de 10 numara bölgesinde oynayan iki oyuncu ile büyük oranda anlaştık. Transferi birkaç gün içerisinde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

İlk devrede kendilerini en çok sosyal medyanın zorladığını aktaran Çelik, "İlk yarıda 5 galibiyetten sonra 2 mağlubiyet aldık. O maçların ardından hocamıza ve o dönemin sportif direktörüne ağır ifadelerle yüklenildi. Bunlar hoş değil. Bu insanların çocukları da yazılanları okuyor. Yazık. Bu konuda çok üzgünüm." dedi.

Çelik, aldıkları oyuncuların seneye de oynayabilecek kalitede olduğunu vurgulayarak, "Süper Lig'de çalışmış scout şefi ile anlaştık. Ekibimiz transferler için 1 aydır çalışıyor. Bu takım, bu taraftarla 25-32 yaş arasında 3 tane takıma belirli şeyleri vereceği net olan, 3 tane de genç yabancı oyuncu alındığında 1. Ligi de domine eder." diye konuştu.

Enes Çelik, gelecek sezonun kombinelerini şubat ayının ilk haftasında satışa çıkaracaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Bursaspor İki Yeni Transfer İçin Anlaştı

Bursaspor İki Yeni Transfer İçin Anlaştı
