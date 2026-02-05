Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri başladı. Antrenman sonuçlandırma oyunlarıyla devam ederken, antrenman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Isparta 32 Spor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
