Bursaspor kritik maçta İstanbulspor'u ağırlıyor

TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren ekipler yarın kritik maçlara çıkacak. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Bursaspor ise 3 maçlık galibiyet hasretini İstanbulspor 'u sahasında ağırlayacağı maçta dindirmek istiyor.

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Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem