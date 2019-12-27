Bursaspor lideri Hatayspor'u ağırlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele saat 16.30'da başlayacak. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı maçta Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Gökhan Barcın yapacak.



12 PUAN FARK BULUNUYOR



Ligde lider konumda yer alan Hatayspor, haftaya 36 puanla girdi. Buna karşın Bursaspor ise 24 puanda kalırken, 7'nci basamakta bulunuyor. Hatayspor ile arasında 12 puanlık fark bulunan Bursa temsilcisi, kazanarak yılın son maçında taraftarını mutlu etmeyi ve puan farkını azaltmayı planlıyor. İki ekip daha önce karşı karşıya gelmezken, yarınki mücadele aynı zamanda iki takımın tarihinde ilk olma özelliği taşıyacak.



HATAYSPOR 5'TE 5



Geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışı bu sezon da sürdüren Hatayspor, Bursa'ya galibiyet serisiyle geldi. Son 5 maçından kazanarak ayrılan Hatay temsilcisi, son mağlubiyetini ise 7 hafta önce aldı. Oldukça formda bir görüntü çizen Hatayspor, aynı zamanda kazandığı son 5 maçın tamamında kalesini gole kapatmayı başardı. Ligin kalesinde en az gol gören (11 gol) ekibi olan Hatay temsilcisi, ayrıca ligin de en çok gol atan ekiplerinden (23 gol).



BURSASPOR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR



Bursaspor her ne kadar teknik direktör değişikliğine gitse de bu durum ilk maçta çare olmadı. İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçta yeşil beyazlılar, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 3 maçtır kazanamayan ve bu maçlarda yalnızca bir puan toplayarak düşüşe geçen Bursaspor, bu süreç içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etmişti. Oldukça kritik randevuda Bursaspor taraftarının da maça ilgi göstermesi bekleniyor.



