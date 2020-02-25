Bursaspor, moral yemeğinde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, moral yemeğinde buluştu - Son Dakika Spor

Bursaspor, moral yemeğinde buluştu

11 dakika önce

Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ataş ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da katıldığı moral yemeğinde bir araya geldi.

Bursaspor, moral yemeğinde buluştu, System.String[]

Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ataş ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da katıldığı moral yemeğinde bir araya geldi.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü Altay ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, kritik mücadele öncesinde düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, teknik ekip, futbolcular ve A takım personeli katıldı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tacettin Aslan, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bursa'nın Dedeler köyünde Selahaddin Buhrani Hazretlerine saygıdan 600 yıldır davul ve zurna çalınmıyor
Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor Ali Koç olaylı derbi sonrası sessizliğini bozdu: Mesele futbol değil, mesele başka Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey

Son Dakika Haberleri
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:49:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor, moral yemeğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]