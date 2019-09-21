Son Dakika Haberleri: Bursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek
Son Dakika Spor Haber

Bursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, 2019-2020 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında verilen üç puan silme cezası ile ilgili, kulüp avukatlarının gerekli itiraz hakkını kullanacağı ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edileceği bildirildi.

Bursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, 2019-2020 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında verilen üç puan silme cezası ile ilgili, kulüp avukatlarının gerekli itiraz hakkını kullanacağı ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edileceği bildirildi.


"Yeniden Zirveye" sloganıyla yola devam edileceği belirtilen açıklamada, "Tüm Bursa ve Bursaspor camiasını, takımımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza sahip çıkarak ait olduğumuz lige geri döneceğimize inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir." denildi.


TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen sürede eksiklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a üçer puan silme cezası vermişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF'den Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a 3 puan silme cezası
Hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında tepki çeken paylaşım yapan kişinin kimliği belli oldu Çağlar Söyüncü İngiltere'yi salladı! Efsaneler mest oldu Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 18:33:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]