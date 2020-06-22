Bursaspor son 5 yılda 10 teknik direktör değiştirdi

Bursaspor, Şenol Güneş yönetiminde geçen 2 sezonun ardından sonraki 5 sezonda 10 farklı teknik adam ile çalıştı. Yeşil beyazlılarda istikrar bir türlü sağlanamazken, bu süreçte hiçbir teknik direktör başladığı sezonu bitiremedi.

Son yıllarda istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de taraftarını mutlu edemedi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen ara sonrasında Keçiörengücü deplasmanına çıkan Bursa temsilcisinde, 1-0'lık yenilgi bardağı taşıran son damla olurken; önce sportif direktör Selçuk Erdoğan istifasını verdi, ardından yeşil beyazlı yönetim teknik direktör İbrahim Üzülmez'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti.

50 MAÇI GÖREMEDİLER

Sezona Yalçın Koşukavak ile başlamasına karşın ikinci kez kulübede ayrılığa giden Bursaspor, son 5 yılda teknik direktörlerde istikrar sağlayamadı. Bursa temsilcisi, Süper Lig'de 2014-15 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayıp tamamlarken, sonraki 5 sezonu ise başladığı teknik adam ile bitiremedi. Güneş döneminden bugüne kadar Bursaspor'u 10 farklı teknik direktör çalıştırdı ve bu teknik adamlardan hiçbiri yeşil beyazlı takım ile 50 maçı göremedi.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

KOŞUKAVAK'TAN SONRA ÜZÜLMEZ İLE DE YOLLAR AYRILDI

Bu sezona gelindiğinde yönetimi de değişen Bursaspor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'ta karar kıldı. Sezona Koşukavak yönetiminde başlayan Bursa temsilcisinin yeni hocasıyla anlaşması da kısa sürdü. 'Şampiyonluk' parolasıyla başlanan sezonun 15'inci haftasında Altınordu deplasmanında alınan beraberliğin ardından Bursaspor, 6'ncı sıraya gelince deneyimli teknik adamın görevine son verildi. Hemen ertesi hafta İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağlandı. Ancak Üzülmez ile de beklenen sonuçlar alınamadı. Son 7 maçta alınan bir galibiyet ve koronavirüs arasının ardından takımın kötü gidişatı sonucu deneyimli teknik adam ile de yollar ayrıldı.

Bu gelişmeden sonra, TFF 1'inci Lig'de sezonun bitimine 5 hafta kalırken, Bursaspor yine teknik direktör arayışına geçti.

GÜNEŞ SONRASI TABLO

Bursaspor'da Şenol Güneş sonrası çalışan teknik direktörlerin maç ve puan ortalamalarının yansıması ise şu şekilde oldu:

Teknik Direktör/ Maç Sayısı/ Puan Ortalaması

Ertuğrul Sağlam/ 13/ 1.07

Hamza Hamzaoğlu/ 49/ 1.67

Mutlu Topçu/ 10/ 0.8

Adnan Örnek/ 4/ 0

Mustafa Er/ 6 Maç/ 1.5

Paul Le Guen/ 34/ 1.41

Samet Aybaba/ 29/ 1.00

Mesut Bakkal/ 7/ 1.29

Yalçın Koşukavak/ 18/ 1.83

İbrahim Üzülmez/ 14/ 1.57