Bursaspor'un Bolu kampı sona erdi

Bursaspor'un Bolu kampı sadece 5 gün sürdü. Yeşil-beyazlılar, son çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak değerlendirmek isteyen Bursaspor, beklediği verimi alamadı. Sadece 5 gün süren kampta, Covid-19 problemi sebebiyle hazırlık maçı yapacak takım bulmakta güçlük çeken yeşil-beyazlılar, çareyi Bursa'ya dönmekte buldu. Bu sabah Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde 1 saatlik idman yapan ve taktik çalışan Bursasporlu futbolcular, öğle yemeğinin ardından Bursa'ya dönecek. Yeşil-beyazlılar yarın saat 16.00'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. - BURSA