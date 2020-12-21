Bursasporlu futbolcular İstanbulspor maçını yorumladı - Son Dakika

Bursasporlu futbolcular İstanbulspor maçını yorumladı

21.12.2020 11:23
Bursasporlu futbolcular İstanbulspor maçını yorumladı, System.String[]

3-0 geriye düştükleri İstanbulspor deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Bursaspor'da futbolcuların keyfi yerinde.

3-0 geriye düştükleri İstanbulspor deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Bursaspor'da futbolcuların keyfi yerinde. Yeşil beyazlı futbolcular, "Terimizin son damlasına kadar mücadele etmeye devam" yorumunda birleşti.

TFF 1.Lig'in 15'inci haftasında İstanbulspor deplasmanında muhteşem bir geri dönüşe imza atan Bursaspor'da, futbolcuların moralleri oldukça yerinde. Peş peşe gelen galibiyetlerle birlikte Türkiye'de de en çok konuşulan takım haline gelen yeşil beyazlılar, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bursasporlu futbolcular, 3-0'dan çevirdikleri İstanbulspor maçıyla ilgili dikkat çeken yorumlara da imza attı. Takımının son golüne imza atan Onur Atasayar; "Yenilince değil pes edince kaybedersin. Biz pes etmedik, sonuna kadar savaştık. Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık." İfadelerini kullanırken, maçın ilk golünü kaydeden Ali Akman; "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Yola devam." dedi. Tecrübeli futbolcu Cüneyt Köz; "Skor ne olursa olsun, 90 dakika yüreğini ortaya koyan ve terinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarımı kutluyorum." sözleriyle maçı yorumladı. Furkan Emre Ünver: "Geriye düşmemize rağmen sahada yüreğini koyup mücadele eden arkadaşlarımı kutluyorum. Bursaspor ruhuna yakışır şekilde savaşmaya devam edeceğiz." derken, Çağatay Yılmaz: "Terimin son damlasına kadar mücadeleye devam." yorumunda bulundu. Sarı kart cezası sebebiyle İstanbulspor maçında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı; "Yine şaşırtmadınız. Muhteşem bir geri dönüş." sözleriyle takımı kutlarken, İsmail Çokçalış, "Bu harika geri dönüş için emeğinize sağlık." şeklinde konuştu. - BURSA

Bursasporlu futbolcular İstanbulspor maçını yorumladı

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Bursaspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursasporlu futbolcular İstanbulspor maçını yorumladı - Son Dakika Spor


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