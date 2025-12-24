Burton'dan Eurovision Tepkisi - Son Dakika
Burton'dan Eurovision Tepkisi

24.12.2025 14:22
Karikatürist Harry Burton, İsrail'in Eurovision'a katılımına eleştiride bulundu, Gazze'deki durumu vurguladı.

İrlandalı karikatürist Harry Burton, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma rağmen Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin yanlış olduğunu, tüm kültürel ve sportif etkinliklerden menedilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) 4 Aralık'ta, 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılmasına izin verme kararı büyük tepki topladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ağır saldırılarını ve Gazze'deki kıtlığı gerekçe gösteren İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve İzlanda, yarışmadan çekileceklerini açıkladı.

Söz konusu karara tepkiler sürerken 37 yaşındaki İrlandalı karikatürist Burton'ın, The Irish Examiner gazetesi için çizdiği İsrail'in yarışmaya katılmasını eleştiren karikatür tartışmaları alevlendirdi.

Karikatürde, spot ışığı altında mavi giysili, elinde mikrofon ve İsrail bayrağı tutan bir şarkıcının elbisesinin önünde kırmızı kan lekeleri ve Gazze Şeridi'nin yıkıma uğramış silüeti tasvir edildi.

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını eleştiren çizimiyle büyük ilgi gören Burton, AA muhabirine konuştu.

Burton, çizdiği karikatürün İsrail'in Eurovision'a katılımına tepki olduğunu belirterek, "Eurovision şarkıcısı şarkı söylerken, spot ışıkları ona yönelirken, etrafındaki karanlıkta Gazze'nin yıkımı, İsrail'in Gazze'yi yıkması ve yaptıkları olduğunu anlatmak istedim." dedi.

Dublin'de yaşayan karikatürist Burton, İsrail'in Gazze'de soykırım yaparken Eurovision'a katılabilmesinin "yanlış" olduğunu vurguladı.

İsrail'in sadece Eurovision'dan değil, tüm kültürel ve sportif etkinliklerden de menedilmesi gerektiğini dile getiren Burton, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiği için spor etkinliklerinden menedilebiliyorsa, İsrail'e aynı şeyi yapmamak nasıl mümkün olabilir? İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemleri o kadar korkunç ki her şeyin normal seyrinde devam etmesine izin verecek olmamız fikri bana göre saçma." ifadelerini kullandı.

Burton, Gazze için fon toplamak amacıyla eserini sattı

5 yaşından beri çizim yapan Burton, Gazze için fon toplamak amacıyla bir eserini de sattı.

Burton, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle kıtlığın yaşandığı bölgede, yetersiz beslenme sonucu zayıflamış ve omurgası belirgin hale gelen çocuğunu kucağında tutan bir anneyi tasvir ettiği bu karikatürüne, "Bir çocuğun omurgası… Peki bizimki nerede?" notunu düşmüştü.

Eserin 500 avroya satıldığını ifade eden Burton, "Gazze'de devam eden kıtlığa tepki olarak bir karikatür çizdim. Birçok kişinin tepki gösterdiğini hatırlıyorum ve satıp tüm gelirini Filistinlilere bağışlamaya karar verdim." dedi.

Hayır işleri konusunda daha fazlasının yapabileceğinin altını çizen Burton, kampanyalar ve benzeri konularda yeterince çaba göstermediğini ancak elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Burton, Filistin meselesini gündeme getirmenin önemli olduğunu ve Filistin'e karşı her zaman böyle hissettiğini, bu duygunun İrlanda'da birçok kişi tarafından da paylaşıldığını aktardı.

Haberlerde Filistin ile ilgili bir şey gördüğünde, orada olan bitenler hakkında farkındalık yaratmanın önemini hissettiğini söyleyen Burton, "Eğer çizimlerimle bu konudaki duygularımı aktarabilir, Filistin'e desteğimi ve dayanışmamı gösterebilirsem, bunu yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyarım." diye konuştu.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yılı aşkın süredir devam eden, Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın 71 bin civarında Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden olurken bölgedeki sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

