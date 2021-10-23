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Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta - Son Dakika

Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta

23.10.2021 10:18
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta

Antalya'daki özel bir hastanede, 4 yıl önce burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatı olan 2 çocuk annesi Sabina Abbas'ın operasyon esnasında kalbi durdu. Ameliyat sonrasında bitkisel hayata giren Sabina, hastane yetkilileri tarafından taburcu edilmek istendi. Sabina'nın eşi Rüstem Abbas ise "Eşim hastaneye yürüyerek girdi, yürüyerek çıkartın" sözleriyle teklifi kabul etmedi.

Aslen Ahıska Türkü olan ve Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Sabina Abbas, 4 yıl önce burun estetiği ve vücudundaki yağları aldırmak için özel bir hastaneye gitti.

AMELİYATTA KALBİ DURDU

Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı doktor A.F. tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde ameliyata alındı. Yağ aldırma ile burun estetiğinin aynı anda yapıldığı ameliyat sırasında genç kadının kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle yaklaşık 4 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan genç kadın yoğun bakıma alındı.

Burun estetiği yaptırmak için bıçak altına yatan kadın 4 yıldır bitkisel hayatta

BİTKİSEL HAYATA GİRDİ

Ameliyat sonrası bilinci kapanan genç kadın bitkisel hayata girdi. Sabina'nın eşi Rüstem Abbas, doktorların tıbbi hatası yüzünden eşinin bu hale geldiğini belirterek, anestezi uzmanı E.Ö. ve plastik cerrahı A.F. hakkında şikâyetçi oldu.

"4 DAKİKA KALBİ DURMUŞ"

Eşinin 2 yıl yoğun bakım servisinde olmak üzere 4 yıldır hastanede yattığını söyleyen Rüstem Abbas, "Bu süre içinde eşimin bakımı için hastabakıcı tuttum. Eşim bitkisel hayata girdiğinde oğlum Demir 3 aylık, kızım Yanesk 2 yaşında idi. Hayatımız cehenneme döndü. Eşimin ameliyat esnasında 4 dakika kalbi durmuş. Bana doktorlar ilk başlarda 'İyileşecek' dedi. Sonrasında eşimi hastanenin kent merkezindeki başka bir şubesine naklettiler."

Burun estetiği yaptırmak için bıçak altına yatan kadın 4 yıldır bitkisel hayatta

"HASTANEYE YÜRÜYEREK GİRDİ, YÜRÜYEREK ÇIKARTSINLAR"

Abbas, açıklamalarına şöyle devam etti: "Daha 32 yaşında. Biri 6 yaşında diğeri ise 4 yaşında iki çocuğumuz var. Evde annelerini bekliyorlar. Ben halde işçi olarak çalışıyorum. Çocuklarımız küçük, komşular, akrabalar bakıyor. Eşim boğazından besleniyor. Hastane dışına çıkması mümkün değil. Hastane taburcu etmek istiyor. Eşim hastaneye yürüyerek girdi, yürüyerek çıkarsınlar. Teslim almıyorum. Beni hastaneye çağırıp polis yardımı ile eşimi önceki akşam taburcu etmek istediler. Ben kabul etmedim"

Rüstem Abbas, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili görüşmekten kaçındı.

Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta

Estetik, Plastik, Hastane, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta - Son Dakika


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