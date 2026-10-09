Burun Estetiğinde KBB mi, Plastik Cerrah mı? Estetik Cerrahın İtiraf Gibi Tavsiyesi - Son Dakika
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Burun Estetiğinde KBB mi, Plastik Cerrah mı? Estetik Cerrahın İtiraf Gibi Tavsiyesi

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Burun Estetiğinde KBB mi, Plastik Cerrah mı? Estetik Cerrahın İtiraf Gibi Tavsiyesi
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Burun estetiği (rinoplasti) kararı alan hemen herkesin aklına düşen ilk ve en kafa karıştırıcı soru şudur: "Ameliyatımı bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı mı yapmalı, yoksa bir Plastik Cerrah mı?" Özellikle işin içine horlama, uyku apnesi veya nefes alamama gibi ciddi sağlık sorunları girdiğinde bu karar daha da zorlaşır.

İnternet forumlarında alevlenen ve hastaları taraf seçmeye zorlayan bu "branş savaşları", estetik beklentiler ile hayati bir fonksiyon olan sağlıklı nefes alma arasında tehlikeli bir kumar oynanmasına neden olmaktadır.

Kusursuz Görünen Ama Nefes Almayan Bir Burun Başarı Mıdır?

Cerrahi anlamda bir burun ameliyatının başarısı sadece aynadaki yansıma ile ölçülemez. Geceleri deliksiz uyuyamayan, sürekli ağızdan nefes aldığı için sabahları boğaz kuruluğu ve kronik yorgunlukla uyanan bir hasta için burnunun dışarıdan ne kadar kusursuz göründüğünün bir süre sonra hiçbir önemi kalmaz. Zamanla uyku apnesine kadar varabilen bu tıkanıklıklar, hastanın yaşam kalitesini dramatik ölçüde düşürür.

Tam tersi bir senaryoda ise, sadece hava yollarını açmaya odaklanılıp estetik oranların ve kıkırdak desteklerinin göz ardı edildiği bir ameliyat, hastanın yüz hatlarıyla uyumsuz bir sonuç doğurarak ciddi özgüven kayıplarına yol açar. Burun, yüzün tam merkezinde yer alan mimari bir yapıdır; estetik ve fonksiyon bu yapının ayrılmaz iki taşıyıcı kolonudur ve ameliyat masasında ikisinden de taviz verilemez.

Estetik ve Fonksiyonun Kesişim Noktası: Uzmanlıktan Ziyade Tecrübe

İşte tam bu kafa karışıklığının ortasında, yılların getirdiği cerrahi tecrübesiyle rinoplastiyi estetik ve fonksiyonel bir bütün olarak ele alan Op. Dr. Ali Mezdeği, branş fanatizmi yapanların aksine ezber bozan bir yaklaşım sergiliyor. Hastaların içine düştüğü ikileme adeta bir itiraf niteliğinde yanıt veren tecrübeli hekim, asıl odaklanılması gereken noktanın doktorun diplomasında yazan unvan değil; cerrahın dokuya olan saygısı, anatomik hakimiyeti ve her iki sorunu aynı anda, tek seansta çözebilme yeteneği olduğunu vurguluyor.

Cerrahi camiadaki genel kabule göre; estetik kaygılarla milimetrik hesaplar yapan bir plastik cerrahın nefes yollarını (septum ve konka yapılarını) ustalıkla onarması ne kadar gerekliyse, bir KBB uzmanının da nefes yolunu açarken burun ucu desteğini koruyarak estetik bir form yaratması o kadar elzemdir. Başarı, branş etiketinde değil, hekimin vizyonunda ve el tecrübesinde gizlidir.

Ameliyat Masasında Yapılan En Kritik Hatalar

Rinoplasti, insan vücudundaki en kompleks, en milimetrik cerrahi işlemlerin başında gelir. Ameliyat masasında yapılan stratejik hatalar, dönüşü zor revizyon (ikinci ameliyat) süreçlerini beraberinde getirir:

  • Sadece Estetiğe Odaklanmak: Burnun dış görünümünü küçültmek ve inceltmek adına kıkırdak yapıların aşırı zayıflatılması, iç hava kanallarının (valv bölgesi) daralmasına ve hastanın ameliyat sonrasında adeta bir mandalla burnu sıkıştırılmış gibi nefes darlığı çekmesine neden olur.
  • Sadece Nefese Odaklanmak: Eğriliği (deviasyonu) düzeltmek ve burun etlerini (konkaları) küçültmek amacıyla yapılan agresif müdahalelerde, burnu ayakta tutan taşıyıcı kıkırdakların feda edilmesi, ameliyattan aylar sonra "burun ucu düşüklüğü" veya "burun sırtında çökme" (saddle nose) gibi ciddi estetik deformasyonlara yol açar.

Doğru Cerrahı Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Ameliyat kararı almadan önce yapılması gereken en doğru hamle; doktorunuzu bir dedektif titizliğiyle araştırmaktır. Sadece öncesi/sonrası fotoğraflarına bakmak yerine, doktorunuzun geçmiş vakalarındaki hastaların nefes alma fonksiyonları üzerine olan yorumlarını incelemek kritik bir adımdır. Görüşme esnasında cerrahınıza sadece "Burnum nasıl görünecek?" diye değil, "Nefes yollarımı nasıl güvence altına alacaksınız?" diye sormak, alacağınız hizmetin kalitesini belirleyecektir.

Başarılı bir burun estetiği ameliyatı sonrasında hasta, hem aynaya baktığında yüzüyle mükemmel uyumlu doğal bir form görmeli hem de derin bir nefes aldığında ciğerlerine dolan o taze havanın kalitesini hissetmelidir. Sağlık ve estetiğin aynı neşterin ucunda kusursuzca şekillendiği bu süreçte, güveneceğiniz tek gerçek referans cerrahınızın dürüstlüğü ve yüzlerce vakayla kanıtlanmış bütüncül tecrübesidir.

HorlamaPlastikSağlıkSon Dakika

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