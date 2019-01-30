Son Dakika Haberleri: Buse'yi Arama Çalışmaları 7'nci Gününde (3)

Buse'yi Arama Çalışmaları 7'nci Gününde (3)

16 dakika önce

YÜREK BURKAN PAYLAŞIMAntalya'nın Kemer ilçesinde, 7 gün önce meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle birlikte bulunduğu otomobilin sürüklendiği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı yazı yürek burktu.

Buse'yi Arama Çalışmaları 7'nci Gününde (3), System.String[]
YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 7 gün önce meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle birlikte bulunduğu otomobilin sürüklendiği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı yazı yürek burktu. Acar'ın 'Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz' başlıklı paylaşımında, şu sözler yer aldı:

"Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün."

BAŞBUĞ'A KİTAP İMZALATMIŞ

Kader Buse Acar'ın, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un konferansına katıldığı ve kendi adına kitap imzalattığına dair fotoğrafları da ortaya çıktı. Başbuğ'un, '20. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk' adlı kitabına 'Kader Buse Acar'a sevgilerimle' yazıp, imzaladığı görüldü.

KEPÇELİ ARAMA

Öte yandan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçeyle Ağva Deresi'nin denizle birleştiği noktada, kum kazılıp, arama çalışmalarına destek verildi. Dereyi boydan 7 gündür tarayan ekipler, taşınan alüvyonlarla birlikte Kader Buse Acar'ın, derenin denizle birleştiği noktada olma ihtimalini değerlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:45 Kaynak: DHA

Alparslan Türkeş, Kemer, Ağva, Güncel
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