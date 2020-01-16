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Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı
6 saat önce
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019'da toplam 367 bin araç teslim ederek bir rekora imza attıView on euronews.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019'da toplam 367 bin araç teslim ederek bir rekora imza attıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:09
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