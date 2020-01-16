Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı - Son Dakika Dünya

Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı

6 saat önce

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019'da toplam 367 bin araç teslim ederek bir rekora imza attıView on euronews.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019'da toplam 367 bin araç teslim ederek bir rekora imza attıView on euronews

Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora imza attı

Nicola Tesla, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:09 
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