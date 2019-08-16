Son Dakika Haberleri: Büşra Ün, Romanya'da ikinci oldu
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Büşra Ün, Romanya'da ikinci oldu

1 saat önce

Milli sporcu Büşra Ün, BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda teklerde ikinci oldu.

Büşra Ün, Romanya'da ikinci oldu, System.String[]
Milli sporcu Büşra Ün, BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda teklerde ikinci oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Büşra Ün, tekler finalinde İtalyan rakibi Marianna Lauro'ya 2-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek ikincilik elde etti. - ANKARA
Romanya, Bükreş, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
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