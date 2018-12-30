BUTGEM, Özbekistan’a model olacak
47 dakika önce
Dünyanın önemli ipek üretim merkezlerinden Özbekistan'ın İpekçilik Bakan Yardımcıları, BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM'i ziyaret etti.
Dünyanın önemli ipek üretim merkezlerinden Özbekistan
'ın İpekçilik Bakan Yardımcıları, BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM'i ziyaret etti. Bakan yardımcıları, BUTGEM eğitim modelini Özbekistan'da hayata geçirmek istediklerini söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:45
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