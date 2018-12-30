Son Dakika Haberleri: BUTGEM, Özbekistan’a model olacak

BUTGEM, Özbekistan’a model olacak

47 dakika önce

Dünyanın önemli ipek üretim merkezlerinden Özbekistan'ın İpekçilik Bakan Yardımcıları, BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM'i ziyaret etti.

BUTGEM, Özbekistan’a model olacak, System.String[]
Dünyanın önemli ipek üretim merkezlerinden Özbekistan'ın İpekçilik Bakan Yardımcıları, BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM'i ziyaret etti. Bakan yardımcıları, BUTGEM eğitim modelini Özbekistan'da hayata geçirmek istediklerini söylediler.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:45 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Özbekistan, Ekonomi
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