Bütün kediler biraz psikopattır! Bilim insanları açıkladı! - Son Dakika

Independent Türkçe'de yer alan çeviriye göre; Journal of Research in Personality'de yayımlanan ve 2 bin 42 kedi sahibini içeren çalışma, kedilerde psikopatiyi ölçebilmek için geliştirilen ilk aracı ortaya koyuyor.

CAT-Tri+ adı verilen testte 46 ifade var ve sahiplerin bunların her birinin kedilerini ne kadar iyi tanımladığını değerlendirmesi gerekiyor.

İfadeler arasında şunlar yer alıyor: "Kedim avını hemen öldürmek yerine eziyet ediyor", "Kedim belirgin bir sebep olmadan yüksek sesler çıkarıyor (örneğin miyavlar, ulumalar)" ve "Kedim çok telaşlı (örneğin bir anda 'aşırı hızlanıyor' ve koordinasyonunu kaybediyor)".

CÜRETKARLIK, KÖTÜLÜK, EVCİL HAYVANLARA DÜŞMANLIK...

Diğer ifadeler arasındaysa kedinizin yüksek yerlerde oturup oturmadığı, mahalle kedileri üzerinde "egemenlik kurup kurmadığı" ve insanlara veya hayvanlara saldırırken mırlayıp mırlamadığı soruluyor.

Baş araştırmacı Rebecca Evans, çalışmada evcil kedilerdeki psikopati için bir anket ölçüsü geliştirdiklerini belirterek "Anket, sahiplerin kedilerinin davranışları hakkında üçlü psikopati modeli (cüretkarlık, kötülük, disinhibisyon) bağlamında verdiği örnekler kullanılarak geliştirildi. Son ankette kedi psikopatisinin 5 faktörü ölçülüyor: cüretkarlık, kötülük, disinhibisyon, evcil hayvanlara düşmanlık ve insanlara düşmanlık" diye konuştu.

Evans, tüm kedilerde bir psikopati unsuru olması muhtemel olduğunu belirterek "Çünkü psikopati bir zamanlar ataları için kaynak edinme (örneğin, yiyecek, bölge, çiftleşme fırsatları) açısından kullanılabilirdi" dedi.