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Bütün köy şaşırıp kaldı! Herkes keçinin doğurduğu kuzuyu görmek için ahırı ziyaret ediyor - Son Dakika

Bütün köy şaşırıp kaldı! Herkes keçinin doğurduğu kuzuyu görmek için ahırı ziyaret ediyor

07.02.2022 16:33

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde şaşırtıcı bir doğum gerçekleşti. Normalde oğlak doğurması beklenen keçi, 2 oğlak ve 1 kuzu dünyaya getirdi. Kuzuyu merak eden köy halkı, keçinin doğum yaptığı ahırı ziyaret ediyor.

İlginç olay, Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu Mahallesi'nde gerçekleşti. Kuzu doğuran 3 yaşındaki keçi veterineri bile şaşkına çevirdi. Akıllara durgunluk veren olayda biri kuzu, ikisi oğlak olmak üzere üçüz doğum yapan anne keçi sağlıklı şekilde dünyaya getirdiği yavruları ile görenleri hayrete düşürüyor.

AİLE GÖZLERİNE İNANAMADI

Geçtiğimiz Pazar sabahı doğum yapıp yapmadığını kontrol için ağıllarındaki tek dişi keçinin yanına giden ev sahibi Zahide Şahin'in kızı keçilerinin doğum yaptığını ve üçüz doğurduğunu gördü. Olayı hemen annesi Zahide Şahin'e haber verdi. Kısa bir süre keçisi ile ilgilenen daha sonra da doğan yavruları inceleyen aile, bir anda şaşkına döndü. Aile, yeni doğan 2 oğlağın yanında bir de kuzu görünce gözlerine inanamadı.

Koca köyü ayağa kaldıran olay! Herkes keçinin doğurduğu kuzuyu görmek için ahıra akın ediyor

SAĞLIK DURUMU İYİ

Eve dönen Zahide Şahin, eşi Ali Şahin'e durumu anlattı. Eve gelen veteriner hekim Mustafa Özçelik, durumu inceledi ve kuzunun da keçiden doğduğunu belirledi. Sağlıklarının iyi olduğunu ifade eden Özçelik, 26 yıldır yaptığı mesleğinde ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

"GENETİK BİR SAPMAYLA AÇIKLANABİLİR"

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden veteriner hekim Mustafa Özçelik, "Yaklaşık 26 yıldır aktif olarak çalışıyorum. İlk defa böyle bir vakayla karşılaştık. Hayvancılık yapan büyüklerimizden duymuştuk ama ilk defa canlısı ile karşılaştık. Keçimiz, iki tane oğlak, bir tane kuzu yavrulamış. Sağlıkları gayet iyi. Bunun izahı, rahimde gelişme esnasında genetik bir sapmayla açıklanabilir. Kromozomların yerleşimi ile açıklanabilir. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Tamamen rastlantı. Bunda mutlaka ki ağıldaki koçun etkisi vardır. Hayatım hayvancılıkla geçti. Yani ailem de hayvancı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Doğrusu, bu olayı görmek ve yaşamaktan dolayı mutluyum" dedi.

Koca köyü ayağa kaldıran olay! Herkes keçinin doğurduğu kuzuyu görmek için ahıra akın ediyor

"VETERİNER BİLE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞ"

Keçinin sahibi Zahide Şahin duruma çok şaşırdıklarını ifade ederek, "Ben bu keçiyi geçen sene iki oğlağı ile almıştım. Bu sene gebe kaldı. Sabahleyin saat 07.00'de yanına girdiğimizde gördük ki bir kuzu, 2 oğlak olmuş. Şaşkın kaldık. Veterinere sorduk. Hiç duymadık, görmedik dediler. Onlar da şaşırdılar. Merak eden herkes bakmaya geldi. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık" diye konuştu.

Koca köyü ayağa kaldıran olay! Herkes keçinin doğurduğu kuzuyu görmek için ahıra akın ediyor

"ALDIĞIMIZDA BİRAZ ASABİYDİ"

Sabah annesinin telefonla kendisini çağırması ile eve geldiğini ve bu ilginç durumla karşılaştığını ifade eden Zahide Şahin'in oğlu Mustafa Şahin ise, "Sabah işte bir telefon trafiği yaşadık. Annem aradı, dedi 'oğlum böyle böyle bir durum var.' Geldik baktık şaşırdık tabi. Keçiden 2 tane oğlak bir tane kuzu çıkmış. Tabi diğer koyunlarla aynı yerde kaldıkları için diğer koyunlara da baktık doğum yapan var mı diye. Doğum yapan yok. Hepsi keçiden çıkmış. Tabi haliyle şaşırıyoruz. Veterineri aradık. Veteriner geldi baktı. Anormal bir durum, yani doğaüstü bir durum. Zaten 2 yıl önce bu keçiyi aldığımızda biraz böyle asabiydi. Böyle bir durum yaşandı yani. Çok şaşkınız. Böyle bir şeye hiç şahit olmamıştık. Duymamıştık, görmemiştik. Haliyle insan görmediği bir şeyi görünce duymadığı bir şeyi duyunca şaşırıyor. Durum bu" dedi.

Koca köyü ayağa kaldıran olay! Herkes keçinin doğurduğu kuzuyu görmek için ahıra akın ediyor
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Zahide Şahin, Kuyucak, Aydın, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bütün köy şaşırıp kaldı! Herkes keçinin doğurduğu kuzuyu görmek için ahırı ziyaret ediyor - Son Dakika


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