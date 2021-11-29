Bursa'da akademisyenler kaliteli bal için doğal arı yemi üretti - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesinden (BUÜ) bir grup akademisyen, arılar için doğal ve şeker katkısız yem üretti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Gürbüz, Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahı·m Çakmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metı·n Güldaş, Keles Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Elı·f Yıldız ile üretici Hasan Şen, özellikle kış aylarında aç kalan arıların daha sağlıklı beslenmeleri için doğal yem oluşturdu.

Nar, portakal, siyah havuç ve spirulina platensis tozundan hazırlanan arı besini, daha yüksek miktar ve kalitede bal üretimine imkan veriyor. Proje sayesinde bu yemlerle beslenen arılar tarafından tamamen doğal, içeriği zenginleştirilmiş fonksiyonel meyve ve sebze bal çeşitleri de elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ozan Gürbüz, geliştirilen yemler ile arıların daha sağlıklı beslenmesinin kolonide popülasyon artışı sağlayacağını ve bal üretim miktarında artış elde edileceğini aktardı.

Ürünün tamamen güvenli ve sağlıklı bileşenlerden oluştuğunu vurgulayan Gürbüz, "Bu çalışmanın patentini de almış bulunmaktayız. Çalışmamız sayesinde proaktif bağışıklık sistemleri güçlendirilmiş arılar yetiştirilecek ve fonksiyonel meyve ve sebze bal çeşitleri üretmek mümkün olacaktır. Doğal arı yemi üretimi oldukça sade, kolay uygulanabilir, maliyeti düşük ve az sayıda bileşenden oluşan formülasyona sahip bir yöntemdir." ifadesini kullandı.

Gürbüz, kullandıkları bileşenlerin doğal içerikler oluşturması nedeniyle arılar tarafından daha iyi tüketileceği bilgisini paylaştı.

Ayrıca bu zengin ve doğal yem içeriğinin, arı metabolizmasından geçerek daha da zenginleştiğini bildiren Gürbüz, şunları kaydetti:

"Mevcut arı enzimleri ile daha iyi sindirilebilir ve vücutta kullanılabilir formlara dönüşmektedir. Doğal besin kaynaklarının kullanılması nedeniyle, arıların doğal yolla beslendiği ve daha sağlıklı yaşam sürdürebilecekleri doğal arı yemleri üretilmiş olacaktır. Sağlıklı beslenme bilinci artışı nedeniyle potansiyeli hızla artmakta olan fonksiyonel gıda pazarında yer alabilecek yeni bir ürün elde edilmiş oldu."

Prof. Dr. Gürbüz, ürünün bileşiminin doğal olması, herhangi bir koruyucu, kimyasal ve toksik unsur içermemesi nedeniyle hem arı yetiştiricileri hem de sağlıklı gıdalar ile beslenmek isteyen tüketiciler için tercih nedeni oluşturacağına inandıklarını sözlerine ekledi.