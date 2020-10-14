BUÜ Tıp Fakültesinde "Prof. Dr. Fikret Karaca Tıp Tarihi Koleksiyonu" sergisi açıldı - Son Dakika

BUÜ Tıp Fakültesinde "Prof. Dr. Fikret Karaca Tıp Tarihi Koleksiyonu" sergisi açıldı

14.10.2020 12:57
BUÜ Tıp Fakültesinde

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, kuruluşunun 50. yılını kurucu dekan Prof. Dr. Fikret Karaca'nın adını verdiği Tıp Tarihi Koleksiyonu'nda sergiliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, kuruluşunun 50. yılını kurucu dekan Prof. Dr. Fikret Karaca'nın adını verdiği Tıp Tarihi Koleksiyonu'nda sergiliyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, serginin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Kurucu Dekan Prof. Dr. Fikret Karaca'nın kızı Leman Dorsay, fakülte ve hastane yöneticileri, akademisyenler ile personel katıldı.

Törende konuşan Rektör Kılavuz, Tıp Fakültesinin 50 yıl önce İstanbul Üniversitesine bağlı kurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin kuruluş tarihi 1975. Yani Tıp Fakültemiz bizden 5 yıl önce kurulmuş ve faaliyet geçmiştir. Fakültemiz, eğitim öğretim kadrosu ve hizmet kalitesi açısından Türkiye'nin en önemli fakülteleri arasında yer almaktadır. Bugüne kadar fakültemize ve Üniversitemize çok önemli yöneticiler geldi geçti. Hepsinin ortak özelliği Üniversitemizi daha ileriye götürmek için çalışmak oldu. Bu anlamda fakültemiz başta olmak üzere, üniversiteye hizmet sunmuş ve öteki dünyaya irtihal etmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Buralarda insana sunulan sağlık hizmeti, onların amel defterlerine sürekli akıp giden olan bir sadaka olarak yazılıyor. Bu çok önemli bir hadisedir. Bizden sonraki neslin de bu fakülteyi ve hastaneyi daha ileri düzeye çıkaracağına olan inancımı da yineliyoruz. İnşallah burada yetişen gençler, bu küçük sergimizi gezdiği zaman Fikret hocamız başta olmak üzere tüm yöneticilerimizi rol model alacaklardır."

Dekan Kaya ise bundan sonra da büyük bir adımla, yeni projeler ve yeni hastanelerle yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Kaya, "Bizim hayalimiz bir müze oluşturmaktı. İlk etapta böyle bir koleksiyon açıldı. İnşallah bu projeyi daha da geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fikret Karaca'nın kızı Leman Dorsay da babasının Bursa aşığı bir hekim olduğunu aktardı.

Bu sayede BUÜ'nün de kurulmasının önünün açıldığına işaret eden Dorsay, "Babam emekli olduğu 1986 yılına kadar Bursa'da yaşadı. Sonra İstanbul'a döndü. Benim de doktor olmamı isterdi ancak benim yüreğim o dönem doktorluğun zor şartlarını kabul etmemişti. Bana bu özel günü yaşatan, babamla ilgili bu olayı gerçekleştiren, kadir kıymet bilen bu güzel insanlara teşekkür ederim. Yıllardır hep hayalimdi. Projeye inanan, destek veren ve ön ayak olan herkese çok teşekkür ediyorum. Artık gönlüm rahat." ifadelerini kullandı.

BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali ise sergi mekanının oluşturulmasında emeği bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından koleksiyonun açılış kurdelesi kesildi. Davetliler daha sonra hep birlikte sergi alanını gezdi.

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Leman, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat BUÜ Tıp Fakültesinde 'Prof. Dr. Fikret Karaca Tıp Tarihi Koleksiyonu' sergisi açıldı - Son Dakika

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