İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE TANKER BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika

Feci kazadan geriye ne otomobil kaldı ne de yolcu!

Uğur Samet AVCI/ İstanbul DHA

Büyükçekmece, TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde atık su taşıyan tanker henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yön tabelası direğine, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken trafik tek şeritten verildi.

Olay Büyükçekmece, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kumburgaz mevkiinde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Yaman yönetimindeki 34 ZR 7597 plakalı atık su taşıyan tanker henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yön tabelası direğine ardından da bariyerlere çarparak durdu. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası bariyerlere çarparak ters dönen şoför kabininden, kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücüye sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilirken tankerin sabah saatlerinde kaldırılacağı öğrenildi.