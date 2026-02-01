Büyük Menderes Deltası'nın Ekolojik Önemi - Son Dakika
Büyük Menderes Deltası'nın Ekolojik Önemi

01.02.2026 11:24
Zengin biyolojik çeşitliliği ve 250'den fazla kuş türüyle Büyük Menderes Deltası, kritik bir yaşam alanı.

Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Büyük Menderes Deltası, zengin biyolojik çeşitliliğiyle yaban hayatı için kritik bir yaşam alanı sunuyor.

Aydın'ın Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerini kapsayan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarındaki sulak alanlar, her yıl binlerce kuş için konaklama, beslenme ve üreme alanı oluşturuyor.

Yaklaşık 17 bin hektarlık alana sahip delta, nesli tehlike altındaki tepeli pelikanlar ile flamingolar ve balıkçılların da aralarında bulunduğu 250'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Bölge, kuş türlerinin yanı sıra memeliler, sürüngenler ve bitki çeşitliliğiyle de dikkati çekiyor.

Sazlıklar, lagünler ve sulak alanları sayesinde birçok canlıya barınma imkanı sağlayan delta, ekolojik dengenin korunmasında da büyük rol üstleniyor.

Alan, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Sulak alanlar ekosistem açısından hayati öneme sahip

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Egemen İşcan, AA muhabirine, sulak alanların ekosistem açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Sulak alanların "gezegenin böbrekleri" olarak nitelendiğini belirten İşcan, bu alanların suyun temizlenmesi, taşkın ve sellerin kontrolü ile kurak dönemlerde su temininde önemli işlev gördüğünü ifade etti.

Büyük Menderes Deltası'nın ulusal öneme sahip sulak alan statüsünde olduğunu dile getiren İşcan, şunları kaydetti:

"Büyük Menderes Deltası, 250'den fazla su kuşu türünü barındırıyor. Bunlardan en önemlisi tepeli pelikanımız. Bu alanda ürüyor ve yavruluyor. Alanda tepeli pelikanlar için yapay yuva yerleri tesis ettik. Bu alanlarda bu kuşlarımızın üremelerini ve yavrulamalarını gerçekleştiriyoruz. Flamingolar için de önemli beslenme noktalarından bir tanesi. Ayrıca yine alanda izleme, koruma çalışmalarımız devam ediyor."

Deltanın Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla oluştuğunu anlatan İşcan, alanın doğal manzarasıyla da öne çıktığını belirterek, "Bu alanlar ülkemizin, dünyanın en gözde yerleri. Hep beraber el birliğiyle korumamız gerekiyor. Bu alanlarla ilgili yönetim planlarımız mevcut. Burada harika manzaralar çıkıyor. Hem gün doğumu hem gün batımı, o kuşların ve bitkilerin kaynaşması... Çok güzel, çok gözde alanlarımız. Fotoğrafçılarımız da çok ilgi gösteriyor." diye konuştu.

İşcan, doğa turizmine yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, kuş gözlemciliği, yürüyüş ve bisiklet gruplarına yönelik organizasyonlarla vatandaşların alanı tanımasının sağlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

