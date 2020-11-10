Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Deniz Yüzbaşı Kaan Karabulut, yaptığı konuşmasında Atatürk'ü anlattı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

"Kalbimizdeki Büyük Sevgi" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, Gölcük Anıtpark'ta sergilenen Atatürk resimlerinin gezilmesiyle son buldu.

Programa, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Emniyet Müdürü Zafer Güven, Gölcük Jandarma Komutanı Mahir Sarıdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

-Karamürsel

Karamürsel'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Cumhuriyet Başsavcı Kemal Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı, sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçildi.

Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karamürsel Alp Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu.

Müzik öğretmeni Akın Keçeci tarafından Atatürk'ün sevdiği türküler söylendi.

Program sonunda Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.