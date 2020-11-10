Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 12:31
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Mardin, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Mardin, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Mardin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Recep Aydın ve 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Yüzbaşı Mikail Güleç ile öğretmen Raziye Topuz konuşma yaptı, Mardin Anadolu Lisesi öğrencisi Nisa Türün şiir okudu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak Valiliği bahçesinde yapılan törende Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, meşale yakıldı, bayraklar yarıya indirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonunda devam eden programda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan konuşma ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Öğrenciler "10 Kasım ve Atatürk" konulu oratoryo gösterisi yaptı, şiirler okudu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Siirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, "Atatürk ve 10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci seçilen şiir ve kompozisyon okundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programda Takasbank Güzel Sanatlar Lisesinde müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp'in yönetiminde hazırlanan "Atatürk'ün Son Balosu-Zeybek" gösterisi sunuldu.

Program, "Atatürk Resimleri" sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Törene, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Baro Başkanı Nizam Dilek, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Aygündüz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Şırnak, Mardin, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


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