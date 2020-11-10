Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Daha sonra öğrenciler, şiirler okudu. Oratoryo gösterisi ve 10 Kasım için düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

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