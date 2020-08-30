Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen törene Kaymakam Murat Acar, Garnizon Komutan Vekili Personel Üstçavuş Rıfat Moran, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Üstçavuş Rıfat Moran, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ve komutanlık dehasıyla, ordu millet bütünlüğüyle kazanılan büyük zaferin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz temellerini oluşturduğunu belirterek, "Milli birliğimize ve bütünlüğümüze kasteden tüm terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan topraklarında tek bir terörist kalmayıncaya kadar jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza, masum hiçbir insanımızın kılına dahi zarar vermeden mücadeleye devam edecektir." ifadelerini kullandı.