Büyükada'da salgın nedeniyle 700 kedinin öldüğü iddiasına ilişkin Adalar Belediyesinden açıklama - Son Dakika
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Büyükada'da salgın nedeniyle 700 kedinin öldüğü iddiasına ilişkin Adalar Belediyesinden açıklama

04.06.2022 15:03
Büyükada'da salgın nedeniyle 700 kedinin öldüğü iddiasına ilişkin Adalar Belediyesinden açıklama

Büyükada'da kedi korona virüsü olarak bilinen Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığının yayıldığı ve 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü iddiasıyla hayvanseverler harekete geçti.

Büyükada'da kedi korona virüsü olarak bilinen Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığının yayıldığı ve 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü iddiasıyla hayvanseverler harekete geçti. Basında yer alan haberlerin ardından Adalar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Haberlerde iddia edilen 'Büyükada'da 700 kedinin öldüğü' bilgisi herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır. Yayınlanan haberler sonrası kurumumuz kayıtlarında yapılan araştırma ve Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde 700 kedi ölümü iddiasının gerçekliğiyle bağdaşacak herhangi bir veri olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerinde bulundu.

Büyükada'da kedi korona virüsü olarak bilinen FIP hastalığı salgını başladığı ve salgın nedeniyle 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü iddia edildi. İddialar nedeniyle hayvanseverler harekete geçti. Olaya ilişkin basında yer alan haberlerin ardından Adalar Belediyesi açıklama yaptı.

Açıklamada, "Büyükada'da Salgın Alarmı", "Büyükada'da Ölümcül Salgın", "Büyükada'da Salgın İddiası", "Kedilerde Salgın Alarmı" vb. başlıklı haberler yayınlanmaktadır.

Haberlerde iddia edilen "Büyükada'da 700 kedinin öldüğü" bilgisi herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır. Yayınlanan haberler sonrası kurumumuz kayıtlarında yapılan araştırma ve Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde 700 kedi ölümü iddiasının gerçekliğiyle bağdaşacak herhangi bir veri olmadığı tespit edilmiştir.

Kedilerde olan FIP (Feline Enfeksiyoz Peritonit/kedi enfeksiyöz peritoniti) hastalığı viral bir hastalıktır ve insanlara bulaşmamaktadır.

Yapılan araştırmalara göre; FIP pek çok diğer viral hastalıklarla kıyaslandığında yaygınlık açısından zayıf olsa da hastalık gösteren kediler açısından oldukça ölümcüldür.

Sonuç olarak; Kedi FIP vakalarında kurumumuz verilerinde belirgin bir artış olmamıştır. Hayvan sağlığını korumaya, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbiri almaya yetkili kurum olan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de haberlerde iddia edilen sayıda kedi ölümlerinin sadece iddiadan ibaret olduğunu teyit etmektedirler" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükada'da salgın nedeniyle 700 kedinin öldüğü iddiasına ilişkin Adalar Belediyesinden açıklama - Son Dakika

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