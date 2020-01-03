Büyükakın, Dilovası'nda muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Büyükakın, Dilovası'nda muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Büyükakın, Dilovası'nda muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükakın, Dilovası'nda muhtarlarla buluştu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası'nda muhtarlarla buluştu. Mahallelerin ihtiyaçlarına dönük taleplerin iletildiği toplantıya Büyükkaın'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay ve Hasan Aydınlık katıldı. Birliktelikte muhtarları tek tek dinleyen Başkan Büyükakın, "Muhtarlarımızla olan birlikteliklerimizin halkımıza hizmet etmede çok önemli olduğuna inanıyorum. Mahallelerimizden gelen taleplere cevap vermek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini de sarf etti.


Oldukça verimli geçen toplantıda Dilovası ilçesi muhtarları Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu hizmetlerden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Toplantıda konuşan Büyükakın, "Bizlerin mahallerimizdeki gözü, kulağı, eli, kolu olan muhtarlarımızla birlikte ortaya koyacağımız çok eser var. "31 Mart seçimleri döneminde de söylemiştik. Muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Belediyedeki çalışma arkadaşlarımız bulunacak, mahallelerimizin meselelerini birlikte değerlendireceğiz demiştik. İşte bugün bunu Dilovası'ndaki muhtarlarımızla gerçekleştiriyoruz. Sizlerden yapılması gereken konular üzerine değerlendirmeler alırken sahada yine birlikte öncelik sırasına göre karar vereceğiz. Hizmetlerimizi hayata geçirme sürecinde muhtarlarımızın da fikirlerini almayı sürdüreceğiz" dedi" dedi.


Birliktelik daha sonra yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Dilovası, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:31 Kaynak: İHA
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