Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: " Türk milleti, Cumhuriyetine sonsuz kadar sahip çıkacaktır" - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: " Türk milleti, Cumhuriyetine sonsuz kadar sahip çıkacaktır"

28.10.2020 09:30
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün:

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'inci yıl dönümü için bir mesaj yayınladığı mesajında, "Tüm zorluklara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyeti rejimini armağan etmiştir.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'inci yıl dönümü için bir mesaj yayınladığı mesajında, "Tüm zorluklara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyeti rejimini armağan etmiştir. Türk milleti, kendisine emanet edilen Cumhuriyetine sonsuz kadar sahip çıkacaktır" ifadesini kullandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'inci yıl dönümü için bir mesaj yayınladı. Akgün mesajında, "Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden düşmanları karşısında tek yürek olmuş yüce ulusumuzun Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde giriştiği bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizin 97'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Büyük Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele ile tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı gerçekleştirilmiştir. Tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyeti rejimini armağan etmiştir. Türk milleti, kendisine emanet edilen Cumhuriyetine, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman ve her durumda sahip çıkacaktır. Cumhuriyetimizin 97. yılını kutladığımız bu günlerde vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine her zamankinden daha fazla önem vermekteyiz. Çünkü biliyoruz ki; Cumhuriyet, temel nitelikleri ile ülkesi ve milletiyle bölünemez bütünlüğü ifade eder. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucudur. Cumhuriyet yoksa özgürlük de yoktur, gelecek de. Büyük zorluk ve fedakarlıklara katlanarak kurulan Cumhuriyeti bizlere emanet eden Ebedi Başkomutanımız Atatürk'ün, şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş komutanlarımızın ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bugün bir kez daha saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: Türk milleti, Cumhuriyetine sonsuz kadar sahip çıkacaktır

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: ' Türk milleti, Cumhuriyetine sonsuz kadar sahip çıkacaktır' - Son Dakika

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