BÜYÜKÇEKMECE'DE HASARLI 5 BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
Üye Girişi

BÜYÜKÇEKMECE'DE HASARLI 5 BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ

17.08.2022 17:12

Büyükçekmece'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Atatürk Mahallesinde 5 binadan oluşan 44 hasarlı konutun yıkımı gerçekleşti.

Büyükçekmece'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Atatürk Mahallesinde 5 binadan oluşan 44 hasarlı konutun yıkımı gerçekleşti.

Yıkım çalışmalarını teknik ekibi ile birlikte yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 'Bugün 17 Ağustos. 1999 depremini yaşamış bir belediye başkanıyım. 17 Ağustos gecenin saat 03.00 sıralarında Büyükçekmece yazlık bir bölge olduğu için henüz yatmamıştık. Müthiş bir sarsıntıyla kendimizi sokağa attık. O günden bugüne Büyükçekmece'deki deprem hazırlığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü depremin korkunç yüzünü küçük yaştan beri yaşamış bir belediye başkanıyım' dedi.

Büyükçekmece'nin sayfiye bölgesi olduğu için yaz aylarında inşaat yasağı olduğunu söyleyen Akgün, 'Yıkım yasağı var. Yaz boyunca depremin yıkacağı binaları hiç ara vermeden yıkmaya devam ediyoruz. Depremde yıkılacak, altında belki de onlarca insanın canının gideceği binalara asla geçit vermiyoruz. Vatandaşımızın canını, malını korumak için Büyükçekmece'de deprem hazırlığımızı devam ettirip sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Yüzde 75'ini bitirdik. Yüzde 25'lik kısım kaldı. Can ve mal kaybını azaltmak için İstanbul depreminde yıkılacak binaları yıkıp yenilemeye devam ediyoruz. Arkamızdaki binalar 44 daireden oluşuyor' diye konuştu.

'DEPREMLERİ YAŞAMADAN TEDBİRLERİMİZİ ALMAK ZORUNDAYIZ'

Büyükçekmece'de en büyük tehlikenin Kumburgaz ve Tepecik bölgesinde olduğunu vurgulayan Akgün, şunları söyledi:

"Büyükçekmece'de Kumburgaz sahilleri büyük tehlike arz ediyor. Buradaki imar planlarının bir an önce Büyükşehir Meclisi'nden çıkmasını bekliyoruz. Bir de Tepecik bölgemiz var. Orası biraz daha emniyetli ama orada çok miktarda yenilenmesi gereken bina olduğu için Tepecik ve Kumburgaz planlarımız bittiği takdirde Büyükçekmece'de can ve mal emniyeti bakımından tedbirlerimizi doruk noktaya çıkarmış olacağız. Halkımızın burnu kanamadan bu olabilecek depremi de atlatmış oluruz inşallah. Hepimiz, tüm belediyeler, İstanbul, Türkiye ve özellikle Marmara bölgesi 17 Ağustos'u unutmamalı. Büyükçekmece örneğinde olduğu gibi herkes kendi bölgesindeki yıkılacak binaları önceden yıkmaya ve hazırlığını aralıksız yapmaya devam etmelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve biz Belediye Başkanları bu konuda vatandaşın en yoğun talepleriyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu konuda taviz vermeden hep birlikte devlet olarak ağustos depremleri gibi depremleri yaşamadan tedbirlerimizi almak zorundayız. 17 Ağustos depreminde ve daha önceki depremlerde hayatını kaybeden bütün insanlarımıza, arkadaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

YORUMLAR
500
Deprem şehidi mezarı başında anıldı Deprem şehidi mezarı başında anıldı Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 7'nin Üzerinde Bir Deprem Olacağını Öngörüyoruz Ama Ne Zaman Olacağını Bilmiyoruz Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 7'nin Üzerinde Bir Deprem Olacağını Öngörüyoruz Ama Ne Zaman Olacağını Bilmiyoruz
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE HASARLI 5 BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı
17:40 Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
17:14 Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede! Çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:44 Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 18:11:15. #1.11#
SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE HASARLI 5 BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement