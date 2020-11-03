Büyükçekmece'de depremde hasar gören 8 binanın yıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de geçen yıl eylül ayında merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 8 binanın yıkımı yapıldı.

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl meydana gelen Silivri açıklarındaki depremde hasar görmelerinin ardından boşaltılan 30-40 yıllık 19 Mayıs Mahallesi'nde 4, Atatürk, Ulus, Kamiloba ve Bahçelievler mahallelerindeki birer olmak üzere 8 ayrı binanın eş zamanlı olarak yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de 8 bina ve 100 bağımsız bölümün yıkım çalışmasını yerinde inceledi.

Akgün, binaların yapımı sırasında dışarıya sarkan çıkmaların da büyük risk oluşturduğuna ve bunun İzmir depreminde de görüldüğüne dikkati çekerek, "Binanın altında 80'lik bir çıkma var. Bu binaların altındaki çıkmaları 11 sene önce kaldırarak binaların mukavemetini artırdık. Binalara az veya çok zarar veren bu çıkma meselesini halletmemiz lazım. Çıkması olan binalara ruhsat vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akgün, çürük raporu alındıktan sonra binaların boşaltılması sürecinin hızlandırılması için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.