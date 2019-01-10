Büyükçekmece'de Dev Dalgalar Zor Anlar Yaşattı
1 saat önce
BÜYÜKÇEKECE Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile yakın çay bahçelerinde oturan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
BÜYÜKÇEKECE Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile yakın çay bahçelerinde oturan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dalganın sahildeki çay bahçesine vurarak vatandaşlara zor anlar yaşatması, cep telefonu kamerasına yansıdı. Büyükçekmece
'de etkili olan lodos sahil kıyısında metrelerce yükseklikte dalga oluşturdu. Sahile yakın çay bahçesi ve kafelerde oturan vatandaşlar, kıyıya vuran dalgalar sebebiyle zor anlar yaşadı. Bir çay bahçesinde otururken denizdeki dalgaları telefonla görüntüleyen vatandaşlar, büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:56 Kaynak: DHA
Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı
Cumartesi Gününe Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz
Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Verdi
49 Milyon Vatandaşın Bilgileri FETÖ Sanığının Hafıza Kartı Çıktı