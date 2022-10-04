Büyükçekmece'de havai fişek atana 65 bin lira para cezası kesilecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, emniyet ve kaymakamlıktan izin alınmadan havai fişek atan kişi ve işletmelere Çevre Koruma Kanunu kapsamında 65 bin lira para ceza kesileceğini açıkladı.

Başkan Akgün, havai fişek konusunda Büyükçekmece Kaymakamlığı ile koordineli bir çalışma yürütülerek toplumu rahatsız eden, tehlike arz eden ve hayvanları korkutan bu uygulamaya izin verilmeyeceğini belirtti.

İŞYERLERİNE 7 GÜN KAPAMA CEZASI

Büyükçekmece sahillerinde ve ilçenin bazı bölgelerinde gece saatlerinde atılan havai fişekler toplumun önemli bir bölümü tarafından tepki ile karşılanıyordu. Vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alan Büyükçekmece Belediyesi, gelişi güzel atılan havai fişeklere karşı yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Özellikle Kordonboyu'nda gece saat 22.00'den sonra çok sayıda bölgeden havai fişek atılmaya başlandığını belirten Başkan Akgün şu açıklamayı yaptı:

"Birtakım lüzumsuz, toplumu rahatsız eden, tehlike arz eden, yangın çıkartan, insanları korkutan, hayvanları korkutan havai fişekleri atmaya başladılar. Şimdi buradan söylüyorum. Havai fişek atan ister oradaki lokantalar olsun, ister bir vatandaş olsun cezamız 65 bin lira olacak. Çevre Koruma Kanunu'na göre bu cezayı verebilme yetkimiz var. Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde kaymakamlıktan havai fişek atma izni olmadan havai fişek atanlara bu para cezası hiç tereddütsüz uygulanacaktır. Havai fişeği herhangi bir lokanta, otel, kurum, kuruluş atarsa 65 bin lira para cezası artı ilk atışta 7 gün iş yeri kapatma cezası olacak.Tekrarı halinde o para cezası katlanarak 15 gün oluyor. Havai fişek atmak isteyen önce kaymakamlığa gidecek ve emniyet müdürlüğüne yönlendirilecek. Emniyet Müdürlüğü izni ve Kaymakamlık imzasıyla fişeğini atabilecek. Biz biliyoruz ki ne emniyetimiz ne sayın kaymakamımız böyle bir şeye hiçbir zaman için izin vermeyecektir. Zabıta ile polise araba tahsis edeceğiz. Zabıta ile polis beraber gezecek. Sayın kaymakamımız da iş birliği konusunda, her konuda zabıta ve polise gereken desteği veriyor."