İstanbul'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İstanbul'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti
23.12.2025 12:09  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti
Haber Videosu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, motosikletin karşı şeritten gelen araca çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 lise öğrencisi hayatını kaybederken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Büyükçekmece'de motosikletin karşı şeritten gelen bir araca çarpması sonucu 17 yaşındaki Jiyan Ulus ve artçı sürücüsü Muhammet Seçgin hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Jiyan Ulus (17) yönetimdeki motosiklet, karşı şeritten gelen binek araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Ulus ve artçısı Muhammet Seçgin (17) yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Jiyan Ulus, olay yerinde hayatını kaybederken Muhammet Seçgin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kazanın yaşandığı bölgede oturan Canan Dağlı yaşananları anlatarak, "Karşı istikametlerde geliyordu, yerde ölen kişide hiçbir refleks yoktu. Diğeri nefes alıp veriyordu ama kötü durumdaydı. Neden olduğunu bilmiyordum. Kaymış olabilirler. Hız kesici kasiste yok, ben istekte de bulundum. Önlem alınması gerekiyor. Okul bölgesi burası okula gidiyor çocuklar" dedi.

İKİSİ DE LİSE ÖĞRENCİSİ

Hayatını kaybeden Jiyan Ulus'un Meslek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi, Muhammet Seçgin'in ise 11'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Motosiklet, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Benim arazim“ dedi, 50 köye giden yolu kestirdi "Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: SDG, 10 Mart mutabakatına uyarsa tehdit olmaktan çıkar AK Parti Sözcüsü Çelik: SDG, 10 Mart mutabakatına uyarsa tehdit olmaktan çıkar
İstanbul’un yanı başına açılacak Türkiye’nin en uzun kaydırağında sona gelindi İstanbul'un yanı başına açılacak! Türkiye'nin en uzun kaydırağında sona gelindi
Dünyada ilk olacak PSG’den Luis Enrique’ye tarihi sözleşme Dünyada ilk olacak! PSG'den Luis Enrique'ye tarihi sözleşme
Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor
Gurbetçi vatandaştan Hollanda’daki sağlık sistemine eleştiri Gurbetçi vatandaştan Hollanda'daki sağlık sistemine eleştiri
Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı da soyuldu, tabakları çalıp internetten satmaya kalktılar Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı da soyuldu, tabakları çalıp internetten satmaya kalktılar
14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu Karar verildi 14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi
Salih Özcan harekete geçti Ocak ayında Süper Lig’e gelmesi an meselesi Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

14:16
Son dönemece girildi: İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Son dönemece girildi: İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
14:03
Aşiret lideri, Ankara’nın göbeğinde oğlunu vurdu
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu
13:54
Taraftarlar şokta Fenerbahçe’de yıldız ismin transferi durdu
Taraftarlar şokta! Fenerbahçe'de yıldız ismin transferi durdu
13:45
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti
13:24
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü’nün ifadesi ortaya çıktı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı
13:12
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu
12:09
DEM heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık
DEM heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık
12:07
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini Yılbaşı ihtimali daha da arttı
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı
12:06
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı ’’Çocuk senden değil’’ dedi
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı ''Çocuk senden değil'' dedi
11:34
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
11:31
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 14:41:51. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.