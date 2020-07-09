Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımı sürüyor

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen Büyükçekmece'de risk oluşturan bir binanın daha yıkımına başlandı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen Büyükçekmece'de risk oluşturan bir binanın daha yıkımına başlandı.

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Ekinoba Mahallesi Hazar Sokağı'nda bulunan 14 daireden oluşan 8 katlı binada, risk taşıdığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "1999 depreminden önce yapılmış binaların eski deprem yönetmeliğine göre yapıldığını biliyorsunuz. Eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış sağlam, güçlü binaları da yeni yönetmelikle mukayese ettiğimiz zaman 'Bunlar da yıkılır' diyoruz." dedi.

"1.000'e yakın binayı yıktığımız zaman Büyükçekmece'de tümüyle tehlikeyi ortadan kaldırmış oluyoruz." diyen Akgün, şöyle konuştu:

"Olası büyük depremde bizim vatandaşımızın burnu kanamaz. Bunu da 3 yıl içinde tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Bu 3 ila 5 olabilir. Çünkü Büyükşehir Meclisi'nden Kumburgaz planlarını çıkartamıyoruz. 'Kumburgaz sahilindeki binalar yıkılacak, çökecek' diyoruz. 'Bu bölge planını çıkartın' diyoruz. Yaklaşık 7 yıldan beri gidip geliyoruz."

Akgün, yüksek kat, fazla inşaat istemediklerini belirterek, mevcut binaların yıkılacağını, geri çekileceğini, imar planına göre yenileneceğini söyledi.

Akgün, şunları kaydetti:

"Önce Büyükşehir Meclisi görevini yapmalıdır. Arkasından biz ilçe belediye başkanları da tereddütsüz görevimizi yapmamız lazım. Ben bunda müsterihim. Şu anda Büyükçekmece'de bir burası iki, üç, dört yerde yıkım var. En az beş, altı yer de yıkıma hazır, makineler oraya geçecek. Yani işimizi, gücümüzü bıraktık, depremden çok korktuğumuz için vatandaşlar, müteahhit ve belediye üçgeninde yıkımlarımıza devam ediyoruz."

Biraz sonra deprem olursa en büyük can kaybının Mimar Sinan, Celaliye, Kamiloba sahilleri denilen İstanbul halkının Mimar Sinan sahili diye bildiği alanlarda olacağını savunan Akgün, bütün dikkatleri buraya çekmek istediğini dile getirdi.

Akgün, "Vatandaş tedirgin, bekliyor. Büyükşehir Belediye Meclisi ve bizler devredeyiz ama hızlandırmak için herkesin elinden geleni yapması lazım." dedi.

Marmara Denizi, Büyükçekmece, Silivri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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