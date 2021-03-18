Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki - Son Dakika

Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki

18.03.2021 14:36
Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE Albatros Sahili'nde bulunan ve gözlemecilik yapan 8 esnafın iş yerleri, Büyükçekmece Belediyesi tarafından mühürlendi.

BÜYÜKÇEKMECE Albatros Sahili'nde bulunan ve gözlemecilik yapan 8 esnafın iş yerleri, Büyükçekmece Belediyesi tarafından mühürlendi. Gözlemeciler haksız yere iş yerlerinin mühürlendiğini öne sürerken

Büyükçekmece Belediyesi'nden ise, "12 kilometrelik Büyükçekmece koyunun tamamında yeni bir sahil düzenleme projesi planlanmış ve yapımına İBB tarafından başlanılmıştır" açıklaması yapıldı.

"15 GÜNDE DÜKKANLARIMIZ 3 KEZ MÜHÜRLENDİ"

Büyükçekmece Albatros Sahili'nde bulunan ve gözlemecilik yapan 8 esnafın iş yeri, Büyükçekmece Belediyesi tarafından mühürlendi. 15 günde üç kez dükkanlarının mühürlendiğini söyleyen işletmeci İhsan Fırıncı, "2015 yılında Kadir Topbaş'ın verdiği izinle yapılarımızı yeniledik. Ama son dönemlerde bize Büyükçekmece Belediyesi tarafından dükkanlarımızı boşaltmamız gerektiğine dair yazılar geldi. Bu çevre düzenlemesinin neden sadece bizi kapsadığını merak ediyoruz. Yanımızda bulunan kafelere hiçbir şekilde dokunulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi birleştiği için bütün haklarımızı kaybetmiş durumdayız. Son mühürlenme pazartesi günü yapıldı. ve o sırada içeride müşterilerimiz vardı. Pandemi döneminde bu bize yapılan doğru mudur? Aynı zamanda müşterilerimizin ve bizim kullandığımız bir lavabo vardı. Bu tuvaleti Büyükçekmece Belediyesi tarafından yıkıldı. Şu an buradaki esnafın gidecek bir tuvaletleri yok" diye konuştu.

"İKİNCİ VİRÜSTE BELEDİYELERİMİZ OLDU"150- 200 kişi olarak mağdur olduklarını belirten işletmeci Fatma Çalış ise, "Pandemi döneminde işçi çıkarılmazken bizler 150 - 200 kişi olarak mağduruz. Pandemi döneminde virüs bizi yıktı. İkinci virüste belediyelerimiz oldu" dedi. Aydın Çalış ise "Ben mahkemeyi kazanmama rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi 'Zorla da olsa işletmeni yıkacağız' diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi'nin bir sahil kordan projesi var. 100 metre ilerimizde bulunan kafeler için hiçbir yaptırım yok. Neden sadece bizim işletmelerimizi yıkıyorlar merak ediyorum. Şu an dükkanlarımızın kapısında mühür var. Çalışamadığım için evime ekmek götüremiyorum. Bu bir siyasi zulüm ise bizde onları Allah'a havale ediyoruz. Pandemiden yeni çıkmamıza rağmen müşterilerimize hizmet veremiyoruz. Aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi, 'Sizin ruhsatlarınızı iptal ederim, yine de sizi çalıştırmam' diyor" şeklinde konuştu.

"BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SAĞDUYULU DAVRANMALI" 8 esnafın avukatı Avukat Maşallah Maral ise, "Büyükçekmece Sahili'nde Büyükçekmece Belediyesi, kıyı koruma şeridi kapsamında belirli çalışmalar yapmak istedi. Ruhsatlı olan gözleme evlerinin ruhsatlarını iptal etmek isteyerek, buradaki kıyı planını genişletmeye çalıştı. Bizde bu işletmelerin ruhsatlarının hukuka uygunluğu konusunda dava açtık. Çünkü Büyükçekmece Belediyesi'nin iddiası, gözleme evlerinin ruhsatlarının hukuka aykırı olduğu yönündeydi. Fakat Büyükçekmece Belediyesi 2015 yılında bu 8 esnafa ruhsatları kendi elleriyle vermişti. Burada hukuka ve kanuna aykırı hiçbir hareket yoktur. Fakat Büyükçekmece Belediyesi her gün yeni bir neden bularak, işletmelere mühürleme faaliyeti gerçekleştiriyor. Burada Büyükçekmece Belediyesi'nin sağduyulu davranmasını istiyoruz. Kamu kararı bakımından bu saha genişletilecekse de mağdur vatandaşlara belirli yerler göstererek esnaflar taşınabilir" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMABüyükçekmece Belediyesi ise iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Beylikdüzü Belediyesi sınırlarında kapsayan 12 kilometrelik Büyükçekmece koyunun tamamında yeni bir sahil düzenleme projesi planlanmış ve yapımına İBB tarafından başlanılmıştır. Söz konusu Zerrin Çağlar, Ömer Kerimoğlu ve gözlemecilerin bulunduğu yer dolgu alanı olup İBB tasarrufundadır. Herhangi bir kira sözleşmeleri mevcut olmayıp işgalci konumundadırlar. Bu büfeler dışında kalan ve sahil düzenleme projesinde, kamu kullanımında olması gereken kısımdaki diğer işletmelerde, kaldırılarak. Büyükçekmece ve tüm İstanbul halkının kullanıma sunulması gerekmektedir"


Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki
Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki
Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki
Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki
Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki
Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki
Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki
Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki
Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki
Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece, İstanbul, Albatros, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu 20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti Son Dakika! Ermenistan 20 Haziran'da erken seçime gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı
Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı         
15:14
38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var 38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var         
15:10
Son Dakika! Putin'den kendisine Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir         
14:46
8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi         
14:32
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı         
13:26
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 15:25:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece Sahili'nde dükkanları mühürlenen gözlemecilerden tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei