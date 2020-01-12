Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

80'inci dakikada Karşıyaka'nın golü geldi. Özgür'ün sol kanattan ortasında altı pas içinde topa ayak koyan Cenk ağları sarstı: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı.

63'üncü dakikada konuk takım öne geçti. Halil'in pasında topu iyi kontrol eden Berkay düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.

47'nci dakikada hızlı gelişen Karşıyaka atağında rakibinden sıyrılan Hakan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasına Play-Off potasında giren Karşıyaka, ikinci yarının ilk müsabakasında evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la berabere kaldı: 1-1. İlk 45 dakikası golsüz geçilen karşılaşmada konuk takımı öne geçiren golü 63'te Berkay attı. Kaf-Kaf 80'de Cenk'in ayağından eşitliği yakaladı. Bu sonuçla 28 puana yükselen Karşıyaka zirve yarışında fırsat teperken, Tepecikspor da 24 puana yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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