Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1 - Son Dakika Spor

Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

6 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (x), Cenk (xxx), Fatih (xx), Mustafa Değirmenci (xx), Caner (xx), Harun (x) (Dk. 73 Özgür x), Görkem (x) (Dk.

Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1, System.String[]

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (x), Cenk (xxx), Fatih (xx), Mustafa Değirmenci (xx), Caner (xx), Harun (x) (Dk. 73 Özgür x), Görkem (x) (Dk. 56 Arif x), Barış (xxx), Doğukan (xxx), Hakan Kuş (x)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Evren (xxx) - Hakan (xx), Özkan (xxx), Alper (xx), Berkay (xxx), Yunus (xx), Aykut (xxx), Kayhan (xx) (Dk. 84 Emre), Halil (xxx) (Dk. 72 Ömer x), Sefer (x) (Dk. 59 Furkan xx), Enes (xxx)

GOLLER: Dk. 63 Berkay (Büyükçekmece Tepecikspor), Dk. 80 Cenk (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Görkem (Karşıyaka) - Yunus, Evren (Büyükçekmece Tepecikspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasına Play-Off potasında giren Karşıyaka, ikinci yarının ilk müsabakasında evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la berabere kaldı: 1-1. İlk 45 dakikası golsüz geçilen karşılaşmada konuk takımı öne geçiren golü 63'te Berkay attı. Kaf-Kaf 80'de Cenk'in ayağından eşitliği yakaladı. Bu sonuçla 28 puana yükselen Karşıyaka zirve yarışında fırsat teperken, Tepecikspor da 24 puana yükseldi.

10'uncu dakikada Doğukan soldan hızla ceza sahasına girdi. Doğukan'ın sol çaprazdan şutunda top direk dibinden auta çıktı.

17'nci dakikada Halil'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Berkay'ın şutunda kaleci Erdoğan topu çeldi.

22'nci dakikada Harun soldan çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Uzaktan vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

37'nci dakikada Mustafa Değirmenci'nin ortasında Hakan Kuş'un röveşata vuruşundan sonuç çıkmadı.

47'nci dakikada hızlı gelişen Karşıyaka atağında rakibinden sıyrılan Hakan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı.

63'üncü dakikada konuk takım öne geçti. Halil'in pasında topu iyi kontrol eden Berkay düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.

71'inci dakikada Hakan'ın pasında ceza yayı gerisinde Caner topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

80'inci dakikada Karşıyaka'nın golü geldi. Özgür'ün sol kanattan ortasında altı pas içinde topa ayak koyan Cenk ağları sarstı: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı.


- İzmir
Büyükçekmece, Tepecikspor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:33 Kaynak: DHA
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